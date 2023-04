Un recipiente proverbialmente pieno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recipiente proverbialmente pieno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OTRE

Significato/Curiosita : Un recipiente proverbialmente pieno

Matèj, cioè “mattacchioni”, per la loro ilarità. il loro carattere proverbialmente affettuoso e gioviale è attestato da varie fonti, come il ministro... Un otre. l'otre è un contenitore per liquidi usato anticamente. questo era praticamente una pelle rovesciata di animale (per lo più bue, capra o capretto)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

