È rapida quella del gesso - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : PRESA

Significato/Curiosita : E rapida quella del gesso

La prototipazione rapida è un insieme di tecniche industriali volte alla realizzazione fisica del prototipo, in tempi relativamente brevi, a partire da... presa – processo di indurimento relativo a conglomerati cementizi ed a base di calce presa – lemma relativo alla disciplina sportiva dell'alpinismo presa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

