Qui è il _ che vi parla annuncio in aereo - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : COMANDANTE

Significato/Curiosita : Qui e il che vi parla annuncio in aereo

vi, in latino: paulus pp. vi, nato giovanni battista enrico antonio maria montini (concesio, 26 settembre 1897 – castel gandolfo, 6 agosto 1978), è stato... Come ad esempio il comandante generale della guardia di finanza, o il comandante generale dell'arma dei carabinieri, il comandante generale del corpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

