Di quello umano è stata eseguita la mappatura - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : GENOMA

Difficoltosa la respirazione, costringendoli a lavorare in condizioni al limite del sopportabile. la mappatura definitiva, condotta con l'ausilio di robot automatizzati... Di genoma mitocondriale, ecc. inoltre, il genoma può contenere informazioni extra-cromosomiali come plasmidi, elementi trasponibili, ecc. il genoma comprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Di quello umano è stata eseguita la mappatura : quello; umano; stata; eseguita; mappatura; C è quello delle Tolle; Si dice di occhio piccolo e infossato come quello del maiale; quello di castagno ha il gusto amarognolo; quello di speranza porta luce nella vita; quello sacro emerge nel suo campo; Componente spirituale dell essere umano ; Ne consumano tanti le lampadine più luminose; Nelle lampade che consumano meno; Una ghiandola del corpo umano ; Uno snack che molti consumano al cinema; Conquistata con l amore; È stata una papera; Si dice constata ndo; La pasta della crostata ; La costata di vitello; Disporre che venga eseguita la pena capitale; La musica eseguita in chiesa; Viene eseguita da orchestre di ampie dimensioni; eseguita con errori; eseguita dai nuotatori tra una vasca e l altra; È stata eseguita la mappatura di quello umano; Cerca altre Definizioni