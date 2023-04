Quello d india ha le spine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello d india ha le spine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FICO

Significato/Curiosita : Quello d india ha le spine

L'altro è nota per non avere spine opuntia ficus-indica si ebse inoltre negli ambienti aridi e semi-aridi dell'asia (india e ceylon) e dell'emisfero sud... Il fico comune (ficus carica l., 1753) è un albero da frutto dei climi subtropicali temperati appartenente alla famiglia delle moraceae, del quale rappresenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

