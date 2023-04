C è quello delle Tolle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello delle Tolle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PO

Significato/Curiosita : C e quello delle tolle

Porto tolle (porto tole in veneto) è un comune italiano di 9 062 abitanti della provincia di rovigo in veneto. è un comune sparso con sede nella frazione... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi po (disambigua). il po (afi: /'p/) è un fiume dell'italia settentrionale. la sua lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : C è quello delle Tolle : quello; delle; tolle; Si dice di occhio piccolo e infossato come quello del maiale; quello di castagno ha il gusto amarognolo; quello di speranza porta luce nella vita; quello sacro emerge nel suo campo; L unico esistente oggi è quello del Lussemburgo; Le prime delle ultime; Il dio fenicio delle messi; Pianta erbacea delle Asparagacee con fiori bianchi; Un Corpo delle forze dell ordine italiane; L Ortis delle famose ultime lettere; Sazie, satolle ; Quantità di sostanza intolle rabile dall organismo; C è quello delle tolle ; Ha un intolle ranza al glutine; Ne è intolle rante il celiaco; Cerca altre Definizioni