Quello da cuoco è molto alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello da cuoco è molto alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPPELLO

Significato/Curiosita : Quello da cuoco e molto alto

Richard roose (... – londra, 5 aprile 1531) è stato un cuoco inglese, in servizio presso la casa di john fisher vescovo di rochester. fu giustiziato con... Disambiguazione – "cappello" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cappello (disambigua). il copricapo è un capo di abbigliamento destinato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

