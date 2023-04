Quelli dei fiumi si alzano con le piene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli dei fiumi si alzano con le piene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LIVELLI

Significato/Curiosita : Quelli dei fiumi si alzano con le piene

Nel 1824. nel passato anche recente le piene dei fiumi hanno più volte modificato la natura dei luoghi. nei nomi dei comuni della zona ricorre spesso questo... Il livello del mare in orografia indica l'altezza media della superficie terrestre rispetto a quella del mare; il termine può assumere significati specifici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

