Quella da rugby è ovale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella da rugby è ovale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PALLA

Significato/Curiosita : Quella da rugby e ovale

Significati, vedi rugby (disambigua). una partita di rugby tra stade toulousain e gloucester rugby rugby (pron. /'rgbi/ o /'ragbi/, in inglese rugby football;... palla – oggetto generalmente sferico usato in vari sport e giochi palla – uno dei cinque attrezzi della ginnastica ritmica palla – capo d'abbigliamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Quella da rugby è ovale : quella; rugby; ovale; È famosa quella di Pasqua; È rapida quella del gesso; È pregiata quella di Limoges; quella delle matite non esplode; La sonda Giotto, nel 1986, fotografò quella di Halley; Fatto come il pallone da rugby ; Tanti sono i componenti di una squadra di rugby ; Zona del campo di rugby situata dietro ciascuna porta; Un azione tipica del rugby ; Una delle più forti Nazionali di rugby ; Pesce ovale appiattito; Un ovale senza estremità; Piccolo scudo ovale che gli antichi romani credevano inviato in terra dal dio Marte; Quello del rugby è ovale ; Ceste di forma ovale ; Cerca altre Definizioni