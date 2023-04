Quando canta è confesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando canta è confesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : REO

Significato/Curiosita : Quando canta e confesso

Luciano ligabue (che canta con celentano bisogna far qualcosa) e loredana bertè (che con celentano canta impazzivo per te), eurythmics e carlos santana. il... Stai cercando altri significati, vedi reo. il reo nel diritto penale è l'autore, o soggetto attivo, del reato. il reo può essere soltanto un essere umano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

