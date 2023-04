Ha qualcosa da consegnare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha qualcosa da consegnare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LATORE

Significato/Curiosita : Ha qualcosa da consegnare

Cause più frequenti sono la pressione aziendale (l’urgenza di avere qualcosa da consegnare per il traguardo il prima possibile), la definizione iniziale incompleta... The notorious b.i.g., pseudonimo di christopher george latore wallace, conosciuto anche con gli pseudonimi di biggie, biggie smalls e big poppa (new york...