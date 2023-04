Prove in cui ci si misura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prove in cui ci si misura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GARE

Significato/Curiosita : Prove in cui ci si misura

Internazionale di unità di misura non esiste un'unità di misura fondamentale per la durezza. si basa, nel calcolo della durezza, sulla misura del diametro dell'impronta... gare – quartiere di lussemburgo (lussemburgo) gare – circoscrizione della regione di tanga (tanzania) garé – comune della provincia di baranya (ungheria)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

