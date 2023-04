Lo propone chi baratta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo propone chi baratta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCAMBIO

Significato/Curiosita : Lo propone chi baratta

Gino baratta (revere, 10 agosto 1932 – mantova, 23 ottobre 1984) è stato un critico d'arte e critico letterario italiano. gino baratta nasce il 10 agosto... scambio – cessione di un bene o servizio che si possiede in cambio di moneta. scambio – termine informale per deviatoio, dispositivo ferroviario che congiunge... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

