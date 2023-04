Procura per riscuotere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Procura per riscuotere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DELEGA

Da andrea dodero. è il nipote prediletto di nicola rizzo per il quale si occupa di riscuotere gli affitti degli appartamenti del blocco 181. snake (stagione... La legge delega, secondo l'ordinamento costituzionale italiano, è una legge formale approvata dal parlamento, che delega il governo a esercitare la funzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Procura per riscuotere : procura; riscuotere; Per procura ; Che procura tensione nervosa; I ladri se lo procura no senza fatica; Cagionare, procura re; procura rsi una ferita superficiale; Società che si occupa di riscuotere : __ crediti; Cerca altre Definizioni