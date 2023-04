Privo di pratica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privo di pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INESPERTO

Significato/Curiosita : Privo di pratica

L'autocrazia è una forma di governo in cui un singolo individuo detiene un potere assoluto ed incontrastabile. in pratica, un autocrate è una figura che... Complesse si usa appunto la scala minore armonica tanto che un orecchio inesperto non nota differenze. la sequenza intervallare è (t = tono, s = semitono):...