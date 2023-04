Il presidio a difesa del fortino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il presidio a difesa del fortino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GUARNIGIONE

Significato/Curiosita : Il presidio a difesa del fortino

1660 si ebbe la costruzione del fortino delle saline, su ordine di filippo iv, allo scopo di porre una guardia dell'istmo del tombolo e della giannella... La guarnigione (dal francese garnison, a sua volta derivato dal verbo garnir, "equipaggiare", "armare") è un raggruppamento di unità militari terrestri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

