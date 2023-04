Il presidente che promosse il piano Marshall - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il presidente che promosse il piano Marshall. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRUMAN

il conflitto mondiale ed ebbe da una parte l'appoggio finanziario da parte degli stati uniti con il cosiddetto piano marshall, dall'altra fu promossa... The truman show è un film del 1998 diretto da peter weir, su soggetto di andrew niccol e interpretato da jim carrey, in una delle sue prove attoriali più... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

