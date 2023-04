Li prenotano i turisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li prenotano i turisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BIAGI

Significato/Curiosita : Li prenotano i turisti

Murphy scritto da: ryan murphy e brad falchuk due turiste svedesi arrivano a los angeles e prenotano una stanza in un albergo in periferia, l'hotel cortez... Enzo biagi (lizzano in belvedere, 9 agosto 1920 – milano, 6 novembre 2007) è stato un giornalista, scrittore, conduttore televisivo e partigiano italiano...