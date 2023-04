Pregiata razza di felini domestici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pregiata razza di felini domestici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : GATTO SIAMESE

Significato/Curiosita : Pregiata razza di felini domestici

Dell'africa settentrionale, dove altri tipi di felini si sarebbero, come noto, sviluppati con articolazione di varietà e poi spostati verso sud. dall'egitto... Che venne modificata ed estremizzata: nacque così il siamese attuale. taglia: il siamese è un gatto di taglia media, originariamente (agli inizi del novecento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Pregiata razza di felini domestici : pregiata; razza; felini; domestici; È pregiata quella di Limoges; pregiata uva spagnola; Parte pregiata della pancia del tonno; Stoffa pregiata e lussuosa; Lana pregiata che si ricava dall antilope tibetana; Caio, storica corazza ta; Segue akita nel nome di una razza di cani; razza canina tozza, inglese o francese ing; razza del cane in un famoso quadro di Balla; Bei gatti di razza ; I più veloci felini ; Donna che nutre regolarmente felini randagi; Sono retrattili nei felini ; felini maculati; I felini dall occhio acuto; Piccoli elettrodomestici da cucina; Numi domestici degli antichi Romani; Tali sono le piante coltivabili in campi domestici ; Gatti domestici ; Servizio igienico anche per animali domestici ; Cerca altre Definizioni