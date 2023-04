Portare un azienda in Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portare un azienda in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : QUOTARE

Significato/Curiosita : Portare un azienda in borsa

Fatturato. la società è quotata nell'indice ftse mib della borsa di milano. l'azienda è strutturata in cinque divisioni operative: elicotteri, velivoli, aerostrutture... Traguardo (nel 2001, nel 2002 e nel 2008) il 24 giugno 2011 riesce a far quotare il gruppo prada alla borsa di hong kong, forte ormai di quattro marchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

