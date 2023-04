La più popolosa città della Svizzera italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più popolosa città della Svizzera italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LUGANO

Significato/Curiosita : La piu popolosa citta della svizzera italiana

Internazionale di primo piano, al terzo posto in svizzera per volume d'affari dopo zurigo e ginevra. è la più popolosa città italofona al di fuori dell'italia. lugano... Se stai cercando altri significati, vedi lugano (disambigua). lugano (in dialetto ticinese e comasco lügán [ly'ga]; in tedesco lauis o lowertz [desueto];... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

