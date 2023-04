La più luminosa stella del Toro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più luminosa stella del Toro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALDEBARAN

Significato/Curiosita : La piu luminosa stella del toro

Orionis) è una stella della costellazione di orione, la settima più luminosa del cielo, con una magnitudine apparente di +0,13. sebbene secondo la nomenclatura... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aldebaran (disambigua). disambiguazione – "alpha tauri" rimanda qui. se stai cercando altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

