Un pittore come l Oderisi da Gubbio citato da Dante - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : MINIATORE

Significato/Curiosita : Un pittore come l oderisi da gubbio citato da dante

Miniatore oderisi da gubbio. secondo il ghiberti e il libro di antonio billi fu al contempo maestro e scopritore di giotto. vasari lo indicò come il primo... Antiche, permettendone la trasmissione alle generazioni future. amanuense e miniatore erano spesso due figure distinte, anche se quasi sempre, soprattutto nell'alto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

