Piccolo strumento a fiato - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : OCARINA

Risonanti o strumenti a fiato veri e propri), oppure no (aerofoni liberi). la prima classe comprende gli "aerofoni liberi", nei quali lo strumento genera direttamente... Manuali su ocarina wikizionario contiene il lemma di dizionario «ocarina» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ocarina (en) ocarina, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Piccolo strumento a fiato : piccolo; strumento; fiato; Sul piccolo schermo fa la sua bella figura; Si dice di occhio piccolo e infossato come quello del maiale; piccolo alieno pieno di risorse amico di Topolino; piccolo dio alato; Un piccolo nastro d acqua; Uno strumento per disegni geometrici; strumento fragoroso; Tarare uno strumento di misurazione; Uno strumento per misure di precisione; Uno strumento per misure lineari di alta precisione; La condizione di chi trattiene il fiato ; Riprendere fiato ; Cavalle con poco fiato ; Strumenti a fiato d ebano; Strumenti musicali a fiato d ebano; Cerca altre Definizioni