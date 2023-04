Piante per infusi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piante per infusi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERBE

Significato/Curiosita : Piante per infusi

Metodo utilizzato per estrarre i principi attivi o gli aromi da piante officinali o da alimenti solidi e si attua immergendo tali piante o alimenti in un... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi erbe (disambigua). in senso generico, le erbe sono delle piante utilizzate per i prodotti alimentari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

