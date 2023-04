Pesce dalle carni rosate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesce dalle carni rosate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : TROTA SALMONATA

Significato/Curiosita : Pesce dalle carni rosate

carni bianche, quelle di pollo, tacchino, coniglio, quelle dei pesci e quelle degli animali giovani come agnello e capretto. carni rosate, le carni di... Mykiss (walbaum, 1792), comunemente indicata come trota iridea oppure come trota arcobaleno o salmonata, è un pesce osseo d'acqua dolce e marina appartenente...