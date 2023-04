Si pescano in acqua dolce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pescano in acqua dolce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TROTE

Significato/Curiosita : Si pescano in acqua dolce

Molto apprezzato dai pescatori sportivi che lo pescano a spinning o a mosca. le forme residenti in acqua dolce hanno interesse quasi esclusivamente per la... Parlare di trota salmonata. non si tratta di una sottospecie, ma solamente di trote il cui colore rosato della carne ricorda quello del salmone. il colore dipende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si pescano in acqua dolce : pescano; acqua; dolce; Si pescano nelle mattanze; Si pescano nelle valli di Comacchio; Si suol dire che non è acqua ; Un acqua di Venezia; Un piccolo nastro d acqua ; Un acqua per le vernici; Tipo di acqua ; Il dolce noto stilista; Il dolce far dell ozioso; dolce da affettare; Una bibita dolce e frizzante; Un dolce tto soffice francese; Cerca altre Definizioni