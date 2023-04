Pesano sul gobbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesano sul gobbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANNI

Significato/Curiosita : Pesano sul gobbo

Christianità: divise in varij sogni, e ragionamenti tra pasquino, e il gobbo di rialto, il tutto dato alla luce per la commodità de' curiosi (1671) li... Gli anni 1980, comunemente chiamati anni ottanta, sono il decennio che comprende gli anni dal 1980 al 1989 inclusi. gli stati uniti rompono le relazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

