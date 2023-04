Persona piccola e brutta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona piccola e brutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SGORBIO

Significato/Curiosita : Persona piccola e brutta

Il buono, il brutto, il cattivo è un film del 1966 diretto da sergio leone. tra i più celebri western della storia del cinema, è considerato la quintessenza... Innumerevoli modelli e dimensioni di sgorbie: ci sono le sgorbie a profilo rotondo, con archi di curvatura più o meno ampi. le sgorbie per incisione hanno la lama... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

