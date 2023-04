Perseguita gli sfortunati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perseguita gli sfortunati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IELLA

Significato/Curiosita : Perseguita gli sfortunati

Visita di big daddy, in realtà l'espressione metafisica della malattia che perseguita chi l'ha contratta sino a portarlo via con sé. gino, sconvolto per la... Superstizione. lo stesso argomento in dettaglio: iettatore. il termine jella, iella deriva dall'arcaismo iettare, gettare sotto forma di polvere il proprio...