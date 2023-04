Percorrere chilometri su chilometri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Percorrere chilometri su chilometri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MACINARE

Significato/Curiosita : Percorrere chilometri su chilometri

Risulta talvolta utile convertire i chilometri orari in metri al secondo (1 m/s è la velocità necessaria per percorrere un metro in un secondo) oppure nel... Romboidale); esso, mediante la rotazione antitetica delle due metà, serve a macinare vegetali, generalmente marijuana. esistono modelli che contengono un terzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

