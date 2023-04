Vi penetra il bottone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi penetra il bottone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASOLA

Significato/Curiosita : Vi penetra il bottone

Le immagini quando il contrasto penetra nell'aorta. le scansionei quindi proseguono man mano che il contrasto fluisce attraverso il vaso. la tecnica ha... asola (àsula in dialetto alto mantovano) è un comune italiano di 9 874 abitanti della provincia di mantova in lombardia. lo stesso argomento in dettaglio:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Vi penetra il bottone : penetra; bottone; Misteri impenetra bili; Una loro caratteristica è l impenetra bilità; penetra no girando; Dotato di mente acuta e penetra nte; Far penetra re; Si sfilaccia a furia di accogliere il bottone ; Occhiello per il bottone ; Per attaccare un bottone ; bottone o tasto in un apparecchio o macchinario; Possono essere a fessura, a bustina, a bottone ..; Cerca altre Definizioni