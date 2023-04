Il pasto consumato in caserma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pasto consumato in caserma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RANCIO

Significato/Curiosita : Il pasto consumato in caserma

Di terre haute (indiana). prima dell'esecuzione, timoty ha consumato il suo ultimo pasto (un chilo di gelato alla menta con scaglie di cioccolato), ha... rancio, in gergo, pasto fornito ai soldati rancio, rione della città di lecco rancio valcuvia, comune italiano della provincia di varese ^ ognuno dei pasti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

