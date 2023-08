Si passano sulle guance - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si passano sulle guance. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RASOI

Significato/Curiosita : Si passano sulle guance

Completamente neri, ad eccezione delle distintive macchie bianche sulle guance, che si estendono fino alle orecchie e possono congiungersi sotto il mento...

Altre risposte alla domanda : Si passano sulle guance : passano; sulle; guance; Si passano sui pavimenti; Se la passano bene; Quelle per auto non si passano sulla testa; passano dalle fessure; Segmenti che passano per il centro; passano prima degli erpici; Appoggiano sulle traversine; Non può mancare negli aeroporti e sulle navi; Le lire sulle vecchie cambiali; Vola con una tavola sulle onde; Dispositivo su autocarri usati per eliminare le gelate sulle strade; Il fiume sulle cui rive fu sconfitto Asdrubale; Scorrono lungo le guance ; Scorrono sulle guance ; Dà colore alle guance ; Un cosmetico che dà colore alle guance ; Lisciare... le guance ;

