Particolare cellula del sistema immunitario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Particolare cellula del sistema immunitario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NK

Sul sistema immunitario immunitàrio, sistèma, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. (en) sistema immunitario, su... Le cellule natural killer o cellule nk sono una classe di cellule citotossiche del sistema immunitario, particolarmente importanti nel riconoscimento e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

particolare; cellula; sistema; immunitario; _ Rex, particolare gatto inglese dal pelo riccio; particolare bottiglia; Una particolare foggia di colletto rigido; Vi si suona una chitarra dal suono particolare ; Un particolare diritto giuridico inglese; Un azienda di telefonia cellula re; Voce... con cui squilla il cellula re; La smart card nel cellula re; Riduzione del numero di cromosomi in una cellula ; Segni che indicano la rete captata dal cellula re; Le sistema zioni delle navi alla fonda; È composta dai dodici semitoni del sistema temperato; Un sistema per sollevare pesi; Il liberto di Cicerone padre di un sistema stenografico; Era un sistema per trasmettere testi scritti; Cellule che fanno parte del sistema immunitario ; Preparano il sistema immunitario alle malattie; Pianta che rafforza il sistema immunitario ; Cellule del sistema immunitario ;