Parla soltanto a gesti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parla soltanto a gesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MUTO

Significato/Curiosita : Parla soltanto a gesti

Parlato. la comunicazione avviene producendo quelli che a un profano possono sembrare dei gesti banali, quasi improvvisati, di espressività semantica limitata... Il cinema muto è il periodo cinematografico riconducibile al periodo antecedente l'avvento del sonoro, vale a dire dal 1895 fino al 1927, anno in cui venne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Parla soltanto a gesti : parla; soltanto; gesti; Si parla a Copenaghen; Le due che formano il parla mento; Il segnale dopo cui si inizia a parla re; Vi si parla soprattutto spagnolo e portoghese; Lo dico parla ndo di me; soltanto pochi tennisti hanno vinto il Grande; Giova soltanto se è breve; Si scrive soltanto in versi; Gli ascendenti che si possono soltanto ricordare; soltanto un sorso; Caratterizza la gesti one di tante piccole imprese; Si esprimono con la lingua dei gesti ; Lo presenta una gesti one in passivo; gesti che si apprezzano; Parla solo a gesti ; Cerca altre Definizioni