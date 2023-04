L organo costituzionale che vigila sulle spese pubbliche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organo costituzionale che vigila sulle spese pubbliche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CORTE DEI CONTI

Significato/Curiosita : L organo costituzionale che vigila sulle spese pubbliche

Parte delle pubbliche amministrazioni" definisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni... Cercando altri significati, vedi corte dei conti (disambigua). la corte dei conti (o, in alcuni paesi, tribunale dei conti) è un organo dello stato, presente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

