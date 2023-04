L orecchio in medicina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L orecchio in medicina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OTO

Significato/Curiosita : L orecchio in medicina

Su orecchio orecchio, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. anatomia dell'orecchio in gruppo otologico orecchio: percezione... oto r3 (1950) oto 2r3 - oto 2r3 vigneron (1951) oto r4 (1951) oto serie c18 (1954) oto serie c25 (1953-57) oto serie c40 (1954) oto c45 (1956-60) oto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : L orecchio in medicina : orecchio; medicina; Un tipo di dolore che interessa l orecchio ; Prefisso che indica l orecchio ; La città con la grotta artificiale nota come orecchio di Dionisio; Si usa tenendola accostata all orecchio ; Lo stesso che orecchio ni; Il Celso autore latino del trattato De medicina ; Pianticella aromatica dal fiore medicina le; La Montalcini neurologa e Nobel per la medicina ; La branca della medicina che si occupa di vaccini; Liquidi medicina li; Cerca altre Definizioni