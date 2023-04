Ogni chiesa ha il maggiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ogni chiesa ha il maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALTARE

Significato/Curiosita : Ogni chiesa ha il maggiore

Santa maria maggiore (disambigua). la papale arcibasilica maggiore arcipretale liberiana di santa maria maggiore, conosciuta semplicemente con il nome di... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi altare (disambigua). un altare è un luogo in cui si compie un sacrificio o rito religioso. in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

