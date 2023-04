La nullius è di nessuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nullius è di nessuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RES

Significato/Curiosita : La nullius e di nessuno

Terra nullius (al plurale, terrae nullius) è una locuzione latina derivata dal diritto romano che significa letteralmente "terra che non appartiene a nessuno"... La res, montagna della valsesia rete di economia solidale (res)[1] répertoire d'épigraphie sémitique – collana di epigrafia semitica appartenente al corpus... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

