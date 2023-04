Noto ballo popolare ungherese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto ballo popolare ungherese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIARDA

Significato/Curiosita : Noto ballo popolare ungherese

ballo a tempo binario, di origine boema divenuto popolare soprattutto nei paesi dell'europa orientale. è un ballo veloce, di coppia, molto popolare sia... Vedi csárdás (monti). la csárdás o csárda o czardas, detta in italiano ciarda, è una danza popolare ed un genere musicale ungherese. i due sono tra loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

