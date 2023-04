Norme secondo cui si giudica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Norme secondo cui si giudica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CRITERI

Significato/Curiosita : Norme secondo cui si giudica

(ossia il funzionario). il giudice si distingue, a seconda che sia stato istituito prima o dopo l'insorgere della controversia su cui è chiamato a decidere... Sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. i criteri recist (response evaluation criteria in solid tumors) sono un sistema creato dal recist working... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

