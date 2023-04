Non tutte, alcune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non tutte, alcune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CERTE

Significato/Curiosita : Non tutte alcune

Cercando il singolo discografico, vedi una per tutte, tutte per una/una sirenetta fra noi. una per tutte, tutte per una ( ai no wakakusa monogatari... certe notti è un singolo del cantautore italiano luciano ligabue, pubblicato il 25 agosto 1995 come primo estratto dal quinto album in studio buon compleanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Non tutte, alcune : tutte; alcune; Apre tutte le porte; Treno che fermava in tutte le stazioni; Così era chiamato il treno che fermava in tutte le stazioni; Le Parole Crociate tutte bianche; Alcune, non tutte ; Le hanno tanti e alcune ; alcune , non tutte; In alcune poesie sono baciate; alcune contengono anche il pepe; Un mezzo pubblico presente solo in alcune grandi città; Cerca altre Definizioni