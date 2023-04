Se non sono ben solide, crolla tutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non sono ben solide, crolla tutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BASI

Significato/Curiosita : Se non sono ben solide crolla tutto

Presi singolarmente non sono tali, e viceversa. inoltre una certa sostanza può essere ben tollerata o addirittura necessaria se al di sotto di una certa... Le coppie di basi o paia di basi (abbreviate come pb o, dall'inglese base pair, bp o bps) sono comunemente utilizzate come misura della lunghezza fisica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

