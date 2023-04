Non ha preso gli ordini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ha preso gli ordini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LAICO

Significato/Curiosita : Non ha preso gli ordini

Il termine laico nell'accezione moderna del termine ha assunto significato di "aconfessionale", ossia dislegato da qualsiasi autorità confessionale, ecclesiastica...

