Non presenziare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non presenziare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANCARE

Significato/Curiosita : Non presenziare

Internazionale d'arte cinematografica di venezia. il regista jafar panahi non ha potuto presenziare alla cerimonia perché è stato arrestato nel luglio 2022 e condannato... Hanno amato da giovani durante quell'esperienza all'estero è venuta a mancare. il gruppo si mette in viaggio per i funerali a lisbona: qui l'avvocato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Non presenziare : presenziare; Costante nel presenziare ; Cerca altre Definizioni