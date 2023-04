Un nome della città libanese di Baalbek - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un nome della città libanese di Baalbek. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELIOPOLI

Significato/Curiosita : Un nome della citta libanese di baalbek

Medicina, nel 2021. lo stesso argomento in dettaglio: cucina libanese. la cucina libanese è un tipo di cucina che utilizza spesso frutta, verdura e cereali.... El-orouba. l'obelisco di sesostri i presso le rovine di eliopoli testa di un colosso ramesside a eliopoli, xix dinastia egizia capitello di colonna con incisi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

