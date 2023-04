Un nome che può precedere Grazia o Luisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un nome che può precedere Grazia o Luisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MARIA

Significato/Curiosita : Un nome che puo precedere grazia o luisa

Bassa che la gente non mise in atto alcun tentativo per salvare il proprio re, per quanto guglielmo comunque si fosse premunito di far precedere la propria... maria – prenome femminile maria – madre di gesù, menzionata anche con gli appellativi "vergine maria" o "santa maria" maria – sorella di sant'anna maria...