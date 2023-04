Nessuno le ha doppie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nessuno le ha doppie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NS

Significato/Curiosita : Nessuno le ha doppie

Owen): il fantomatico proprietario dell'isola che nessuno ha mai visto o ricorda di conoscere. le iniziali del nome e il cognome letti di seguito (unowen)... Politico sammarinese ns – codice fips 10-4 del suriname ns – vecchio codice iso 3166-2:au del nuovo galles del sud (ora nsw) ns – codice iso 3166-2:ca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

