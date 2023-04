Mucche : bovini = pecore : _ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mucche : bovini = pecore : _. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OVINI

Significato/Curiosita : Mucche : bovini = pecore :

Dall'altra, la struttura anatomica di fondo del bovino domestico, ereditata dall'uro, è sempre la stessa. i bovini possiedono uno scheletro forte e massiccio... Nella prole. sono riconosciute sette specie (e numerose sottospecie) di ovini. le principali divisioni riconosciute sono: fotografie di vari ovis pecore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Mucche : bovini = pecore : _ : mucche; bovini; pecore; Pregiate mucche olandesi; Gli animali come mucche e vitelli; Gruppi di mucche o di pecore; La mensa per mucche e cavalli; mucche e vitelli; bovini selvatici; Il foro romano destinato al mercato dei bovini ; Grossi bovini americani; Branchi di bovini ; In polli e bovini ; Lo sono pecore e capre; Una varietà di pecore spagnole; Un maschio tra le pecore ; Il verso della pecore lla; Lo spogliamento periodico delle pecore ; Cerca altre Definizioni